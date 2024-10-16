Galata Kulesi’ne pembe kurdele yansıtıldı

Beyoğlu’nda 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında İstanbul’un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'ne pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı.

Galata Kulesi’ne pembe kurdele yansıtıldı

’un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, ' Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında bu akşam pembe kurdele ve “Erken teşhis hayat kurtarır" yazısı ile aydınlatıldı.

Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, aynı zamanda hastalıkla mücadele edenlere destek olma amacı taşıyor.

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