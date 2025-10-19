Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" temalı görseller yansıtıldı

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu", 17-19 Ekim'de İstanbul’da gerçekleştirildi.



Forum kapsamında, kentin simge noktalarından Galata Kulesi'nde mapping gösterisi yapıldı.



Kulenin yüzeyine sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı.



Yansıtılan görsellerle atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.



Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.



Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz." ifadelerine yer verdi.



Erdoğan, paylaşımında, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı, Bakanlar Oturumu ve kürsü konuşmasından kesitlerin bulunduğu videoya da yer verdi.