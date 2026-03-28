Galata Kulesi'nin tapusu için karar verildi

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nin mülkiyet tartışmalarına ilişkin dava tamamlandı.

İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapu iptali ve tescil talebi reddedildi.

Gelişmeyi Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek." denildi.

Açıklamada, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kararla birlikte Galata Kulesi'ne yönelik hukuli sürecin kesinlik kazandığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu'nda yer alan Galata Kulesi, Vakıflar Kanunu hükümlerince 2019'da Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada kulenin belediye adına tescili talep edildi.

Bu kararla belediyenin bu talebi reddedilmiş oldu.