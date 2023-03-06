Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Unkapanı adıyla da bilinen Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.



Açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.

Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri(Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. — İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) March 6, 2023