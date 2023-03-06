Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak

Galata ve Atatürk Köprüleri, gece yarısından sonra araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Unkapanı adıyla da bilinen Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.

Açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.

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