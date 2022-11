Galataport İstanbul Paket Postanesi, Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Kamusal alanda herkese açık sergiler, konserler ve deneyim turları gerçekleştiren Galataport İstanbul, yıl bitmeden çok özel ve anlamlı bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Paket Postanesi’nde gerçekleşecek Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali ile Galataport İstanbul, otizmli bireylere yönelik farkındalık oluşturulmasına destek oluyor. 70’i aşkın lokal ve dünya markası ile hizmet veren Paket Postanesi’nde, üç gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek ve girişlerin ücretsiz olacağı Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde 100’ü aşkın seçkin marka yer alacak. Misafirler, yılbaşı öncesi alışverişlerini yaparken otizmli çocukların eğitimlerine de katkı sağlama imkanı bulacak.



Tarihi yarımada manzaralı Paket Postanesi’nde anlamlı bir festival



Tarihi 1911 yılına uzanan, Karaköy’ün çok kültürlü hayatını ve zanaat geleneklerini İstanbul’dan dünyaya açılmış moda, tasarım, lezzet ve mücevher sanatı ustaları ile günümüze taşıyan Galataport İstanbul Paket Postanesi, misafirlerine anlamlı bir festival deneyimi yaşatacak. Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nin 15. yılında festivale ev sahipliği yapacak Paket Postanesi’nde giyim, dekorasyon, mücevher, kozmetik, aksesuar ve antika gibi çeşitli alanlardan, aralarında Galataport İstanbul’da mağazası bulunan markaların da olduğu 100’den fazla seçkin marka koleksiyonlarını satışa sunacak. Misafirler, yaşam alanlarını renklendiren objelerden hediye alternatiflerine, yılbaşı ve özel gün sofralarında kullanılabilecek ürünlere kadar her zevke hitap eden geniş bir alışveriş deneyimi yaşayabilecekler.



Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, “Galataport İstanbul’da otizmli çocuklar yararına düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Geliri otizmli çocukların yararına aktarılacak olan bu anlamlı festivalde, misafirlerimizi ağırlayacağımız mekanımızın da etkinlik kadar özel olmasını arzu ettik. Bunun için en uygun yapının, 1911 yılında rıhtımın ilk yolcu salonu olarak tamamlanan, ilerleyen yıllarda hastane ve postane olarak hizmet veren, tarihi ve mimarisiyle İstanbul nostaljisini de içinde barındıran, kapıları Karaköy’e açılan Paket Postanesi olduğunu düşündük. Üç gün boyunca ev sahipliği yapacağımız festivalde misafirlerimiz alışveriş yaparak otizmli çocukların geleceklerine de katkıda bulunacaklar. Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali ev sahipliği başta olmak üzere tüm sosyal sorumluluk girişimlerimizde, Galataport İstanbul’un gördüğü yoğun ilginin, hedeflere ulaşılmasında olumlu katkısının olacağı kanısındayız. Gelecek dönemde de katkı sağlayacağımız sosyal sorumluluk girişimlerinin, herkes için erişilebilir olmak ve kapsayıcılık gibi değerlerimizle örtüşerek devam etmesini arzu ediyor ve bu iş birliği için Tohum Otizm Vakfı’na teşekkür ediyoruz” dedi.



Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, “Otizmli çocuklar yararına 2006 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören “Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali”miz, bu sene on beşinci yaşını kutluyor. 29 Kasım – 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde saat 10.00 – 22.00 arasında gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde olacak. İsteyen herkesin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Yılbaşı Alışveriş Festivali’mizde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar. Etkinlik kapsamında elde edilecek gelirlerin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. Festivale bu sene en az 3.000 ziyaretçinin katılmasını bekliyoruz. Bireyler ve kurumlar arasında sosyalleşme olanağı da sağlayan özel bir “sosyal sorumluluk” projesi olan Alışveriş Festivali, sadece otizmli çocuklara katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda hareketliliği ile ekonomik katkı da yaratacak. Bu vesile ile bizi bu sene Paket Postanesi’nde ağırlayan Galataport İstanbul’a ve destekçilerimize teşekkür ediyor ve herkesi 29 – 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde festivalimize bekliyoruz’’ dedi.



Festivale gelecek tüm misafirler, 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında, Karaköy iskelesinden ve Kabataş sahil şeridinden yürüyerek veya araçları ile Kemankeş Caddesi'ne gelerek Paket Postanesi'ne ulaşabilecekler. Ayrıca misafirlerimizin deniz yolu ile kolayca ulaşabilmesini sağlamak için her gün tekne seferleri de düzenlenecek. Belirli saatlerde Kandilli ve Bebek’ten Galataport İstanbul’a sefer olacak ve sonra geri dönecek. Seferler ile ilgili detaylı bilgiye tohumalisverisfestivali.org adresinden ulaşılabilecek.