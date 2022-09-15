Galataport İstanbul'a yılın limanı ödülü

Dünya'nın ilk yer altı terminali ile Boğaz’ın 1.2 km’lik en değerli tarihi bölgelerinden birini yeniden tanımlayan Galataport İstanbul, uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Galataport İstanbul, 14-15 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Seatrade Cruise Med fuarı kapsamında gerçekleştirilen, sektörün en prestijli ödül organizasyonu Seatrade Cruise Awards’un “Port of the Year”, yani “Yılın Limanı” kategorisinin kazananı oldu.

Galataport İstanbul, Amerika ve İngiltere gibi dünyanın önde gelen ülke limanlarının yarıştığı ödüllerde, küresel anlamda örnek gösterilen inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde getirdiği yeniliklerle bu kategoride ödüle layık görülen liman oldu.

SEATRADE CRUISE MED'İN STARI: GALATAPORT



Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün en önemli etkinliği olan Seatrade fuarlarının Nisan ayında Amerika’nın Miami kentinde gerçekleşen küresel organizasyonundan sonra, etkinliğin Avrupa ayağını oluşturan ve bu yıl İspanya’nın Malaga kentinde hayata geçirilen Seatrade Cruise Med’de de büyük ilgi gördü.



70 ülkeden 2000’i aşkın katılımcının yer aldığı etkinlikte Galataport İstanbul’u temsil eden Liman İşletme yönetimi, iki gün boyunca pek çok oturum ve gerçekleştirilen toplantılar ile sektörün önde gelen oyuncuları ile bir araya geldi.



MedCruise Başkanı ve Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Seatrade Cruise Med’e katılım ve alınan ödülle ilgili şunları söyledi: “Galataport İstanbul’da Ekim 2021’den bu yana tam kapasite operasyonlarımızla kruvaziyer gemilerimizi ve misafirlerimizi ağırlıyoruz. Nisan ayında katıldığımız dünya kruvaziyer sektörünün önemli temsilcilerinin bir araya geldiği Seatrade Cruise Global’in ardından, fuarın Avrupa ayağın oluşturan Seatrade Cruise Med’de de katıldığımız oturumlar ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarla büyük bir ilgi gördük. Operasyonlarımıza başladığımız tarihten tam bir yıl sonra sektörün en prestijli ödülleri arasında yer alan Seatrade Cruise Awards’dan ‘Yılın Limanı’ ödülü ile dönmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Galataport İstanbul olarak sektörde ezber bozan inovasyon çalışmalarımız ve operasyonel anlamda getirdiğimiz yeniliklerin uluslararası arenada ödüllerle karşılığını bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

SEKTÖRDE FARK YARATIYOR



Galataport İstanbul’un en etkileyici özelliklerinden birini, İstanbul’un yer altı sarnıçlarından esinlenilen, Red Dot tasarım ödüllü dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali oluşturuyor. Limana gemi yanaştığında devreye girerek güvenlik (ISPS) alanını ayıran 176 adet hidrolik özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor. Kapakların tekil olarak kontrol edilebilmesi, gümrüklü alanın limandaki gemi adedi ve boyutları bazında esnek bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Bu inovasyon sayesinde, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, misafirlere açık olmaya devam ederek, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline geliyor.



29 bin m2’lik bir alana yayılan terminali ile birlikte aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip Galataport İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 150 gemi ve mürettebat dahil 450 bin yolcu gelmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ise yıllık mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacağı öngörülüyor. Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul, Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.



Galataport İstanbul, bir sürdürülebilirlik projesi olma özelliğini de taşıyor. Şehrin tarihi limanını şehirle bütünleştiren Galataport İstanbul, bu yatırım ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlıyor. Kullanılan özel soğutma sisteminden, atık yönetimine kadar çevresel sürdürülebirlik adına önemli faaliyetleri ile, Avrupa’nın LEED Platinum sertifikasına sahip en büyük ikinci projesi konumuna gelen Galataport İstanbul’u MedCruise Birliği geçtiğimiz yıl “Çevresel Sorumluluk Ödülü”ne layık gördü. Galataport İstanbul, 2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde henüz açılmadan “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülünü aldı.

Galataport İstanbul Hakkında:



İstanbul’un kalbinde, Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridi boyunca yer alan Galataport İstanbul, erişilebilir ve düşük katlı yapıları, mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ile ziyaretçilerine “nefes alan” sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor. Geçmişte pek çok farklı kültürü barındıran bir konumda yer alan Galataport İstanbul, Karaköy’ü yeniden şehrin ticaretinin kalbi haline getiriyor. Dünya çapında birçok yerli ve yabancı markaya ve restorana ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, Ekim 2021’den bu yana İstanbul’un favori buluşma noktalarından biri haline gelmiş bulunuyor



İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilen Galataport İstanbul’un en etkileyici özelliklerinden birini, İstanbul’un yer altı sarnıçlarından esinlenilen, Red Dot tasarım ödüllü dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali oluşturuyor. Limana gemi yanaştığında devreye girerek güvenlik (ISPS) alanını ayıran 176 adet hidrolik özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor. Kapakların tekil olarak kontrol edilebilmesi, gümrüklü alanın limandaki gemi adedi ve boyutları bazında esnek bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Bu inovasyon sayesinde, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, misafirlere açık olmaya devam ederek, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline geliyor.



29 bin m2’lik bir alana yayılan terminali ile birlikte aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip Galataport İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 150 gemi ve mürettebat dahil 450 bin yolcu gelmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ise yıllık mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacağı öngörülüyor. Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul, Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

İstanbul’un tarihi limanını şehirle bütünleştiren Galataport İstanbul, bu yatırım ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlıyor. Kullanılan özel soğutma sisteminden, atık yönetimine kadar çevresel sürdürülebirlik adına faaliyetleri ile, Avrupa’nın LEED Platinum sertifikasına sahip en büyük ikinci projesi konumuna gelen Galataport İstanbul’u MedCruise Birliği geçtiğimiz yıl “Çevresel Sorumluluk Ödülü”ne layık gördü. Galataport İstanbul, 2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülünü aldı.





Galataport İstanbul’da yürütülen restorasyon çalışmaları ile İstanbul'un çok değerli tescilli yapıları şehre geri kazandırılıyor. Paket Postanesi, Karaköy’ün çok kültürlü ticaret hayatını ve zanaat geleneklerini İstanbul’dan dünyaya açılmış moda, tasarım, lezzet ve mücevher sanatı ustaları ile günümüze taşıyor. Sahada yer alan diğer üç tescilli yapı; Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han binalarının restorasyon çalışmaları sürüyor. Dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda yer alan Peninsula Hotels markasının bir halkası olan The Peninsula İstanbul oteli, 176 odası ile tarihi yarımadanın karşısında bu tescilli yapılar ile yeni yapılan ve özel giyotin cephesi 90 saniyede açılabilen balo salonu ile yer alıyor.



Tarihi 1848’e ulaşan Türkiye ve İstanbul’un en eski saat kulesi konumundaki Tophane Saat Kulesi, adını verdiği Saat Kulesi Meydanı’nı taçlandırıyor ve bu meydan, şehrin yıllık kültür sanat takvimindeki önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanatın Türkiye’deki en iyi örnekleri arasında yer alan İstanbul Modern ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi de Saat Kulesi meydanı etrafında, Galataport İstanbul sahasında yer alıyor.



Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun da İstanbul’u ziyaret edeceğini öngörülüyor.