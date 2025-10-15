Galataport'a mükemmellik ödülü

Programda, dünya çağında yüzlerce proje değerlendirildi.



Galataport İstanbul yenilikçi inşa süreci ve tarihi dokuyu koruyan restorasyon yaklaşımı ile ön plana çıktı.



Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında ortaya koyulan güçlü vizyon da dikkate alındı.



Ödül, İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas ve Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat tarafından Toronto’da düzenlenen törende teslim alındı.



Ekim 2021’de kapılarını açan Galataport, uluslararası yarışmalarda en iyi kentsel yenileme ve yılın limanı gibi ödüller de kazanmıştı.