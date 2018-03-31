Galatasaray 2018 Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.



Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, 31 Aralık 2017 mali yıl sonu itibarıyla görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.



Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.



Öte yandan, genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılması yönünde verilen önerge ise reddedildi.

BAŞKAN CENGİZ'DEN ADNAN POLAT'A ÇAĞRI

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2011 Olağan Mali ve İdari genel Kurul toplantısında ibra edilmeyen ve daha sonra bu süreçle ilgili sert ifadeler kullanan Adnan Polat'a çağrıda bulundu. Cengiz, Adnan Polat ve yönetimi de Galatasaray için çalıştı. Bu küslük bitsin" dedi.



Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, "Başkanlarla toplantı yaptık. Bundan çok mutlu oldum. Selahattin ve Duygun başkanım katıldı. Mehmet Cansun Başkanım katılamadı. Bir başkan daha katılamadı. Adnan Polat başkanım Macaristan'daydı. Sayın başkanlarımdan izin aldım. "Adnan Polat başkanımla bir görüşme yapmak istiyorum" dedim. "Galatasaray'da bir kırgınlık var" dedim. "Git görüş" dediler. Kendisiyle görüştüm. Adnan Polat başkanımızdır. Bütün başkanlara saygılıyımdır. "Ben iade-i itibar istemiyorum. İnsan itibarını yitirirse isteyebilir." dedi.



Galatasaray genel kurulunda böyle bir bir olay olmuş. Sayın Polat ile o zamanki yöneticileri ibra edilmemiş. Galatasaray'da bir talihsiz olay sonrası kırgınlık olmuş. Hiçbirimiz istemezdik. O olay sonrası gelişmelerde sayın başkan da sert sözcükler kullandı ve "bunu kastetmedim" dedi.



Olay Yargıtay'a intikal etti. Oybirliğiyle, yargı ibrasızlığı iptal edildi. Burada bu konuda bir oylama yapamayız. Yaparsak Yargıtay'ın kararının onayını yapmış oluruz ki; hukuken açığa düşeriz. Galatasaray başkanı olarak bu küslük son bulsun. Adnan Başkanımızın ve yönetiminde bulunan insanların eksiği hatası olabilir. Ama onlar bir şeyler yaptılar. Riva'yı imara açtılar. Futbol ve Sportif AŞ'yi gerçekleştirdiler. Bütün değerli başkanlarımız gibi o yönetimde hizmet yaptı. Bu kırgınlığın bitmesini Adnan başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum." diye konuştu.