Galatasaray açıklamaları gündem olmuştu. Erman Toroğlu beraat etti

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğünü iddia etmişti.

Toroğlu hakkında, ikili arasındaki görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Toroğlu, bugün hakim karşısına çıktı ve yargılandığı davadan beraat etti.

İSTENEN CEZA

Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Toroğlu savcılık ifadesinde programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği iddia etmişti.

NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir TV programında, “Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede ‘biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık’ demiş.” sözlerini kullanmıştı .