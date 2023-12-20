Galatasaray, FIBA EuroCup Women son 16 turuna adını yazdırdı

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar Julie Vanloo, Hind Ben Abderlkader, Meltem Yıldızhan, Myisha Hines-Allen ve Nalyssa Smith beşiyle başladı.

Galatasaray, birinci çeyreği 28-14; ilk yarıyı ise 43-26 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 67-43 önde girdi. Son çeyrekte üstün oyununu sürdüren Galatasaray, maçı da 91-65 kazandı.



Turun ilk maçında rakibiyle 90-90 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.