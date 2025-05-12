Galatasaray formalı çocuğu yerde sürüklediler

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dede Korkut Mahallesi'nde H.D., sokakta yürüdüğü sırada arkasından mopedle yaklaşan İ.T., A.S. ve K.O. adlı şüpheliler, H.D.'yi yerde sürükledi.



Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis şüphelileri tespit edip yakaladı.



"ŞAKA" SAVUNMASI



Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denilid.



Şüphelilerin mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini dile getirdikleri öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.