Galatasaray maçında karaborsa bilet satan 2 kişi tutuklandı

İstanbul 'da Galatasaray -Çorum FK karşılaşması öncesi karaborsa bilet satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanan karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede H.D. ve B.K'nin, gişe görevlisi M.E. ile iş birliği yaparak toplam değeri 5 bin 715 lira olan biletleri 15 bin liraya sattıkları belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D. ve B.K. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.