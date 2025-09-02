Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci alımına tutuklama

Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda oynanan Galatasaray -Rizespor müsabakasına kaçak seyirci alımı yapan iki kişi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, taşeron firma adına görevli U.A. isimli şahsın kendisi gibi görevli E.Z. ve karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. ile işbirliği yaparak stadyuma "Usulsüz Olarak Seyirci Temini" yaptıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde U.A. ve E.Z. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, U.A.'nın kullandığı kendi adına düzenlenmiş olan akreditasyon kartı, yetkisiz/usulsüz olarak düzenlemiş olduğu 3 adet sahte akreditasyon kartı, suça konu bilgi belge barındırabileceği değerlendirilen 1 adet flash bellek ve şahsa ait cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen kişilerden U.A. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



M.P. isimli bir kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.