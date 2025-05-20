Galatasaray taraftarını silahla yaralayan kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda dün Galatasaray taraftarı S.O.'nun (46) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.



Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubunun Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bir kişinin de buna tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı, bu sırada şüphelinin silahla önce havaya 6-7 el ateş ettiği, ardından S.O.'yu (46) yaraladığı anlaşıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.'nın (24) kullandığı aracı Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi.



Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adresi kontrol eden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.A. "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakim, M.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.