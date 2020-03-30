Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim corona virüs tedavisinin ardından taburcu edildi

Son dakika haberi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim corona virüs tedavisinin geri kalanına evinde devam edecek.

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama göre Fatih Terim taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, ''23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir'' şeklinde duyuruldu.

Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren hastane şu ifadeleri kullandı:



Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur.

YUSUF GÜNAY DA TABURCU OLDU

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu. Günay'ın paylaşımında, ''Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum'' ifadeleri yer aldı.

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