Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor bugün Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.