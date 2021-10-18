Galatasaray Üniversitesi, güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapacak (GSÜ personel alımı başvuru şartları neler?

Galatasaray Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı.



İlana göre, kadın veya erkek 4 güvenlik görevlisi ve 1 büro memuru alımı yapılacak. İşe alım için KPSS sınavından en az 70 puan alma şartı bulunuyor.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları, 15 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.



Adyların, www.gsu.edu.tr adresi üzerinden edinecekleri başvuru formu ve gerekli belgeler ile Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekiyor.



B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER



a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),



b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul

edilecektir.),



c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,



ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,



d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,



e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,



f) 1 adet fotoğraf.



BAŞVURU İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.



b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.



c) Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.



ç) İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.



d) Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.



e) Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.



f) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.



g) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.



RESMİ İLAN METNİ



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