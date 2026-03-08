Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u Rams Park'ta ağırlayacak.

10 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.