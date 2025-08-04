Galatasaray'dan Cüneyt Akalın için başsağlığı mesajı (Cüneyt Akalın kimdir?)

GALATASARAY DİVAN KURULU ÜYESİYDİ



Galatasaray, Kulübün Divan Kurulu Üyesi olan Cüneyt Akalın için başsağlığı mesajı paylaştı.



Galatasaray.org üzerinden yapılan paylaşımda;



"Kulübümüzün 9805 sicil numaralı Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüp Cüneyt Akalın’ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhumun cenazesi, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben defnedilecektir.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Galatasaray Spor Kulübü" denildi.



CÜNEYT AKALIN KİMDİR?



1945 İstanbul doğumludur. İlköğrenimini Ankara Sarar İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'ne girmiş ve bu liseden 1965 yılında mezun olmuştur. Bu arada, AFS Uluslararası burslarından yararlanarak, öğrenimine bir yıl ABD'de devam etmiştir. 1965'te girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1969'da mezun olmuştur. Aynı yıl adı geçen fakültede asistan olmuştur. Daha sonra SBF'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiş ve gazeteciliğe başlamıştır. Hürriyet, Cumhuriyet, Aydınlık gazetelerinde muhabir, dış politika yazarı, araştırma sayfası editörü, spor editörü vb. olarak çalışmıştı.



A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde basladığı doktora çalışmasına İ.Ü. İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Kürsüsünde devam etmiştir. 1999'da savunduğu "Uluslararası İlişkiler Ortamında 27 Mayıs Hareketi" adlı teziyle, "siyaset bilimi-uluslararası ilişkiler doktoru" unvanını elde etmiştir. 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamış; 1999 sonbaharında yardımcı doçentliğe getirilmiştir. 2001 yılında Marmara Üniversitesi'ne geçmiştir.



Üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde görev yapmıştır. Akalın, 2006'da da doçent unvanını almıştır. Şimdiye kadar Siyasi Tarih, Türk Siyasal Hayatı, Siyasi-İdari Yapı, Gazetecilik, Uygarlık Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyasetin Temel Kuram ve Kavramları, İnsan Hakları ve Medya, Uluslararası Medya dersleri vermiştir. Yurt içinde/dışında yayımlanmış çok sayıda makale kaleme almış, İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye kitaplar çevirmiştir.

