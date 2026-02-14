Galatasaray'ın acı günü: Eski teknik direktör Nurcan Çelik yaşamını yitirdi

14.02.2026 15:43

Özel Kurum
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, yaşamını yitirdi.

Galatasaray, kadın futbol takımının eski teknik direktörü Nurcan Çelik'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

 

Sarı-kırmızılı kulüpten Çelik'in ölüm haberi üzerine bir açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

 

Galatasaray'ın açıklamasında, "Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

NURCAN ÇELİK KİMDİR?

 

Nurcan Çelik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörüydü.

 

1 Ocak 1980'de dünyaya gelen Çelik, 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılı ekibi çalıştırmıştı.

 

Çelik, 1997-1998 yılları arasında 19 yaş altı Kadın Milli Futbol Takımı ve 1999-2008 yılları arasında Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giymişti.

