Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçaklandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.
Türkiye'nin dört bir yanında sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sevincini sokaklara çıkarak kutladı.
Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarına ise bıçaklı kavga gölge düşürdü.
Kocasinan İlçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan sarı-kırmızılı 2 taraftar grubu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraftarlardan A.S.G. (16) sırtından bıçakla yaralandı.
Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.