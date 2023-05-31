Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada,16 yaşındaki çocuk sırtından bıçaklandı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçaklandı
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor

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, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.

'nin dört bir yanında sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sevincini sokaklara çıkarak kutladı.

'deki şampiyonluk kutlamalarına ise bıçaklı kavga gölge düşürdü.

Kocasinan İlçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan sarı-kırmızılı 2 taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçaklandı - 1

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraftarlardan A.S.G. (16) sırtından bıçakla yaralandı.

Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

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