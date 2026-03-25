Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Baltacı hakkında karar için mahkeme duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baltacı hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşma, 12 Haziran saat 10.30'a ertelendi.

İSTENEN CEZA

9 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Baltacı hakkında Nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik primi suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Baltacı, hiçbir yasa dışı bahis sitesine üyeliği olmadığını söylemişti. Yasal bir sitede 2021 yılında üyelik oluşturduğunu hatırladığını anlatan Baltacı, ifadesinde şunları anlatmıştı:

"Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur.

“2021'DE ÜYELİK AÇMIŞTIM”

Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım.

Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı.

Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur."

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Baltacı'nın yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahisler oynadığı kaydedildi.

İddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtildi.