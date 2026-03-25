Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi

BAHİS OYNADIĞI MAÇLAR

Savunmasında bahis sitesinde hesabı olduğunu ve Galatasaray'ın iki maçına oynadığını kabul eden Baltacı, şikeye karışmadığını söyledi.

2021 yılında bahis sitesinde üyeliği olduğundan bahseden Baltacı, "Galatasaray'ın Rizespor ve Göztepe ile olan maçlarına bahis oynadım ancak o dönem 19 yaş altı takımdaydım. A takım futbolcularıyla herhangi bir iletişimim yoktu. Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere, kimseyle şike anlaşması yapmadım." dedi.

Bahis olmanın suç olduğunu bilmediğini savunan genç futbolcu, "Mesajlarda gelen herhangi bir kupon yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Galatasaray profesyonel futbol takımıyla ilk maçına 2023'te çıktığını da belirten Baltacı tahliyesini savcı talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdikleri aranın ardından Baltacı hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşma, 12 Haziran saat 10.30'a ertelendi.

“ÇOK MUTLU OLDUK”

Duruşmanın ardından tahliye kararını değerlendiren Buruk, gazetecilere “Çok mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İSTENEN CEZA

9 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Baltacı hakkında Nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik primi suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Baltacı'nın yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahisler oynadığı kaydedildi.

İddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtildi.