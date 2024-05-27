Galatasaraylı taraftar, gol sevinci sonrası kalp krizinden yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dün akşam oynanan Konyaspor- Galatasaray maçını televizyondan izleyen Niyazi Bakır (71), Mauro Icardi'nin golü sonrası kalp krizi geçirdi. Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaraylı taraftar, gol sevinci sonrası kalp krizinden yaşamını yitirdi

'in Manyas ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde oturan memur emeklisi Galatasaraylı Niyazi Bakır, dün akşam, Konyaspor ile Galatasaray arasındaki kritik maçı, evinde eşi Zehra ve oğlu Deniz Bakır ile televizyon karşısında izlemeye başladı. 

Niyazi Bakır, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin 29'uncu dakikada attığı gol sonrası sevinçten yerinden fırladı. Daha sonra olduğu yere yığılan Bakır, geçirdi.

Bakır, ailesinin haber vermesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk babası Bakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Niyazi Bakır'ın cenazesi, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Kapaklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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