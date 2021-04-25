Galatasaraylılar Derneği'nde başkanlığa ikinci kez Fidel Berber seçildi



Galatasaraylılar Derneği’nde 2019 yılında yapılan seçimlerde 45’inci Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Berber, ikinci kez aynı göreve layık görülerek 46. Dönem Başkanlığı’nı da üstlenmiş oldu.



İki yıllık yoğun bir çalışma döneminin ardından Sınırsız Galatasaray sloganı ile göreve yeniden talip olduklarını vurgulayan Fidel Berber, tekrar seçilmekten onur duyduğunu ifade etti.



1971 İzmir doğumlu olan Fidel Berber, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Berber, Fransızca ve İngilizce biliyor.



2021-2023 döneminde görev yapacak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ekibi şu isimlerden oluşuyor:



YÖNETİM KURULU:

Başkan: Fidel Berber

Başkan Vekili: Haluk Camcı

Genel Sekreter: M. Tolga Özbabacan

Muhasip Üye: Berk Kutengin

Veznedar Üye: İhsan Mannaslar

Nurperi Gazioğlu

Vecihi Tokuç

Haluk Levent

Nurten Yalçın Erüs

