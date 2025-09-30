Galatlar’dan kalan Adaören Kalesi’nin sırları gün yüzüne çıkıyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kalede uzman ekipler tarafından yapılan çalışmalar, bölgenin zengin kültürel mirasını ortaya koyuyor. Stratejik konumuyla dikkat çeken kalenin Galatlar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde askeri ve yerleşim amaçlı işlev gördüğü biliniyor. Surlar ve burçlarla çevrili olan kale, bulunduğu noktadan çevreye hakim bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Tarih boyunca Roma İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı gibi farklı devletlerin onarımlarından geçtiği, bugün hala duvar ve taş işçiliğinde görülebiliyor. Kale, farklı medeniyetlerin hakimiyetinde olduğu dönemlerde çeşitli adlarla anılmış. Bulunan kaynaklarda Peium, Peon, Adaören Kalesi, Sedkaşı Kalesi ve Gavur Kalesi isimleriyle geçtiği biliniyor.

Günümüzde devam eden kazılarda elde edilen bulguların, bölgenin tarihine dair yeni bilgileri gün yüzüne çıkaracağı ifade ediliyor. Kazılarda ortaya çıkan eserlerin ise ilerleyen dönemde sergilenerek kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

