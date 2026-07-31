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0850'li numaralara operasyon: 26 gözaltı

31.07.2026 08:11

Son Güncelleme: 31.07.2026 08:12

AA

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İstanbul merkezli sekiz şehir yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik operasyon yapıldı. 0850'li numaralardan mesaj gönderdiği belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

0850'li numaralara operasyon: 26 gözaltı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

0850'li numaralara operasyon: 26 gözaltı 1
Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli sekiz şehirde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

0850'Lİ NUMARALARLA MESAJ GÖNDERİYORLAR 2
Anadolu Ajansı

0850'Lİ NUMARALARLA MESAJ GÖNDERİYORLAR

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlar aracılığıyla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme yapılarak suçun işlendiğini tespit eden ekipler, ayrıca telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını belirledi.

0850'li numaralara operasyon: 26 gözaltı 3
Anadolu Ajansı

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

 

İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

0850'li numaralara operasyon: 26 gözaltı 4
Anadolu Ajansı

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 

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