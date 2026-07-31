0850'li numaralara operasyon: 26 gözaltı

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlar aracılığıyla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme yapılarak suçun işlendiğini tespit eden ekipler, ayrıca telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını belirledi.