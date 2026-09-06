1 Eylül'de "Vira Bismillah" dediler. Bolluk tezgaha yansıdı

Balık sezonunun çok bereketli başladığını söyleyen Emrah Canikli, “Çok güzel bir balık sezonuna yine 'Bismillah' diyerek 'merhaba' dedik. Palamutlar bol bol geliyor. Yeni sezonumuz palamutlarla beraber rengarenk şekilde açıldı. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Aynı şekilde balığa gelen misafirlerimizi, vatandaşlarımızı da gayet memnun ediyor. Biliyorsunuz, 15 Ağustos'tan itibaren çaparide, oltada serbest olan ve bu noktada bolluğunu belli eden palamut, istikrarlı bir şekilde, şaşırtmadan bolluk göstergesini devam ettiriyor. Bununla beraber devamında çinekopumuz gelecek. Yani daha çeşit bol olacak. Ama onun dışında baktığımız zaman palamutla birlikte tezgahlarımızı renklendiren kırmızı kırmızı, alev gibi barbunlar; sarı sarı, yaldır yaldır yanan mezgitler; yemyeşil kıraça istavritler; olta levrekleri derken tezgahlarımız şu anda şenlikli bir vaziyette. Gün gün değişen bir fiyat politikası var. Biz bol olsun, hesaplı olsun, uygun olsun yanındayız. Fakat balıkçı tabiriyle deniz ananın müsaade ettiği kadarıyla biz bol olsun istiyor, bol olsun umuyoruz” ifadelerini kullandı.