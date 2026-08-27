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1 kilosu çeyrek altını geride bıraktı. Yüksek fiyatı dikkat çekti

27.08.2026 14:49

İHA

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Batman'ın Sason ilçesindeki ormanlık alanlarda, ağaç kovuklarında el değmeden üretilen doğal bal, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

1 kilosu çeyrek altını geride bıraktı. Yüksek fiyatı dikkat çekti
IHA

Özellikle balda şifa arayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürün, kilogramı 15 bin liraya varan fiyatlardan alıcı buluyor.

 

Sason'da gezgin arıcıların, arılarını beslemek amacıyla götürdükleri kırsal ve ormanlık alanlarda kovanlardan kaçan oğullar, çevredeki ağaç kovuklarına yerleşiyor.

1 kilosu çeyrek altını geride bıraktı. Yüksek fiyatı dikkat çekti 1
IHA

Burada insan müdahalesi olmadan bal üretmeye başlayan arılar, zamanla ağaçların kovuklarını doğal birer kovana dönüştürüyor.

 

Ormanlık alanlarda dolaşan vatandaşlar tarafından fark edilen ağaç kovuklarındaki bal, özel yöntemlerle çıkarılarak satışa sunuluyor.

1 kilosu çeyrek altını geride bıraktı. Yüksek fiyatı dikkat çekti 2
IHA

Üretim aşamasında şeker veya ilaç kullanılmadığı belirtilen bal, bu özelliği nedeniyle doğal ve şifalı ürün arayan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

 

VATANDAŞLARA GELİR KAPISI OLDU 3
IHA

VATANDAŞLARA GELİR KAPISI OLDU

Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, yüksek fiyatının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

 

El değmeden ve doğal ortamda üretildiği belirtilen balı satın alan vatandaşlar, ürünü başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışındaki alıcılara da gönderiyor. 

 

Sason'da ormanlık alanlardan çıkarılan doğal balın, üretim sürecinin tamamen doğal olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle piyasadaki diğer ballardan daha yüksek fiyatlara satıldığı ifade ediliyor. Balın kilogram fiyatı 15 bin lirayı buluyor.