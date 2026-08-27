1 kilosu çeyrek altını geride bıraktı. Yüksek fiyatı dikkat çekti

Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, yüksek fiyatının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

El değmeden ve doğal ortamda üretildiği belirtilen balı satın alan vatandaşlar, ürünü başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışındaki alıcılara da gönderiyor.

Sason'da ormanlık alanlardan çıkarılan doğal balın, üretim sürecinin tamamen doğal olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle piyasadaki diğer ballardan daha yüksek fiyatlara satıldığı ifade ediliyor. Balın kilogram fiyatı 15 bin lirayı buluyor.