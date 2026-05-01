1 Mayıs kapalı yollar tam listesi: İstanbul'da kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar
01.05.2026 09:55
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs için aldığı önlemler sabaha karşı uygulanmaya başlandı. Bazı yollar, duraklar ve metro hatları kapatıldı. İşte İstanbul'da kapanan yolların ve metro duraklarının tam listesi.
1 Mayıs'ta İstanbul'daki resmi kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal oldu.
Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar bu yıl da kapatıldı. Bölgede geniş önlem alınırken kent genelinde birçok metro istasyonu, vapur iskelesi ve cadde kapatıldı.
KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİF YOLLAR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs saat 05.00'dan itibaren kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
BEYOĞLU KAPANAN YOLLAR
1. İstiklal Caddesi
2. Sıraselviler Caddesi
3. İnönü Caddesi
4. Mete Caddesi
5. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
6. Boğazkesen Caddesi
7. Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim Ayrımlarından İtibaren)
8. Atıf Yılmaz Caddesi
9. Turancı Başı Caddesi
10. Hamalbaşı Caddesi
11. Kamer Hatun Caddesi
12. Yeni Çarşı Caddesi
13. Meşrutiyet Caddesi
14. Bostanbaşı Caddesi
15. İlk Belediye Caddesi
16. Hayriye Caddesi
17. Asmalı Mescit Caddesi
18. Cihangir Caddesi
19. Tak-ı Zafer Caddesi
20. Abdülhak Hamit Caddesi
21. Galip Dede Caddesi
22. Asker Ocağı Caddesi
23. Taşkışla Caddesi
24. Zambak Sokak
25. Meşelik Sokak
26. Mis Sokak
27. Billurcu Sokak
28. Balo Sokak
29. Sadri Alışık Sokak
30. Akarsu Yokuşu Sokak
31. Defterdar Yokuşu Sokak
32. Kazancı Yokuşu Sokak
33. Kumbaracı Yokuşu Sokak
34. Osmanlı Sokak
35. Dünya Sağlık Sokak
36. Selime Hatun Cami Sokak
37. Çiftevav Sokak
38. Akyol Sokak
39. Halas Sokak
40. Nuri Ziya Sokak
41. Miralay Şefikbey Sokak
42. Tarlabaşı Bulvarı,
43. Refik Saydan Caddesi
44. Unkapanı Köprüsü Taksim Yönü
45. Dolapdere Taksim Caddesi
46. Sakızağacı Caddesi
47. Çukur Sokak
48. Peşkirci Sokak
49. Demirbaş Sokak
50. Kalyoncu Kulluğu Caddesi
51. Ömer Hayyam Caddesi
52. Aynalı Çeşme Caddesi
53. Tepebaşı Caddesi
54. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi Kesişimi Dolapdere İstikameti
55. Bahriye Caddesi Taksim Dolapdere Ayrımı Dolapdere İstikameti
56. Tersane Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar
57. Irmak Caddesinden Yedikuyular Caddesi Taksim İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Tarlabaşı Bulvarı
2. Refik Saydam Caddesi
3. Meclis-i Mebusan Caddesi
4. Tersane Caddesi
5. Barbaros Bulvarı
6. Cumhuriyet Caddesi
7. Yedikuyular Caddesi
8. Irmak Caddesi
9. Piyalepaşa Bulvarı
10. Bülent Demir Caddesi
11. Bahriye Caddesi
12. Fişekhane Deresi Caddesi
13. Dereboyu Caddesi
14. Melek Sokak
15. Evliya Çelebi Caddesi
16. Piyalepaşa Bulvarı
17. Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti)
18. Akağalar Caddesi
19. Kurtuluş Caddesi
ŞİŞLİ'DE KAPANAN YOLLAR
1. Büyükdere Caddesi (Esentepe girişi ile Halaskargazi caddesi arasında kalan kısım)
2. Merkez Caddesi
3. Halaskargazi Caddesi
4. 19 Mayıs Caddesi (Türk Kalp Vakfı Kavşak ile Büyükdere arasında kalan kısım)
5. Aytekin Kotil Caddesi (Cevahir İş Merkezi ile Büyükdere arasında kalan kısım)
6. Bahçeler Sokak
7. Garaj Sokak
8. Ortaklar Caddesi (Mecidiyeköy Meydan ile Bahçeler sokak arasında kalan kısım)
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ortaklar Caddesi
2. Abidei Hürriyet Caddesi
3. Mevlüt Pehlivan Sokak
4. Vali Konağı Caddesi
5. Hakkı Yeten Caddesi
6. Dolapdere Caddesi
7. Darülaceze Caddesi
8. Hrant Dink Sokak
9. Ebe Kızı Sokak
10. İzzet Paşa Sokak
11. Rumeli Caddesi (Nişantaşı Kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım)
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş İlçesinde muhtelif cadde ve sokaklar, gerekli görülen durumlarda kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacak.
KADIKÖY'DE KAPANAN YOLLAR
1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi Arasında Kalan Tıbbiye Caddesi bu caddeye çıkan bütün yollar
2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım Caddesi arasında kalan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi- Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi- Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
ALTERNATİF YOLLAR
1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)
3. Dr. Esat Işık Caddesi
4. Acıbadem Caddesi
5. Recep Peker Caddesi
6. Bağdat Caddesi
7. D-100 Karayolu
8. Taşköprü Caddesi
9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
KARTAL - SAAT 11.00 İTİBARIYLA KAPANACAK YOLLAR
1. Savarona Caddesi (Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Hükümet Caddesi kesişimi arasında
kalan kısım)
2. Hükümet Caddesi (Kartal Baba Alt Geçidi ile Savarona Caddesi arasında kalan kısım)
ALTERNATİF YOLLAR
1. Turgut Özal Bulvarı
2. Egemenlik Bulvarı
3. Neyzen Tevfik Caddesi
4. Üsküdar Caddesi
BAZI METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Saat 05.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar; Kadıköy ilçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronları boşaltıldı.
Yine saat 05.00'dan itibaren; M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferlere kapatıldı.
Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun ise sadece Meydan çıkışının açık.
Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvay seferleri, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı seferleri durduruldu.
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatıldu.
Ayrıca, T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı'nın seferleri de durduruldu.
VAPUR SEFERLERİ
Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında karşılıklı yolcu ve araç (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde bulunan iskelelere) taşınmamasına karar verildi.
Eyüp tarafına yapılan seferler ise devam edecek ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edildi.