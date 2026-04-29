1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi olacak? 1 Mayıs'ta bankalar, kargolar, kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
29.04.2026 11:08
Aydın Kayar
Nisan ayının son günlerini uğurlarken, milyonlarca çalışan ve öğrenci gözünü 1 Mayıs resmi tatiline çevirdi. 2026 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşen bu anlamlı gün, hem bir anma günü hem de çalışanlar için kısa bir mola fırsatı sunuyor. 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi olacak? 1 Mayıs'ta bankalar, kargolar, kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cuma günü kutlanacak. Her yıl işçinin emeğinin önemine vurgu yapan bu özel gün Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Öğrenciler, çalışanlar, veliler ve memurlar ise 1 Mayıs'ta hangi kurumların kapalı olacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar, kargolar, kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan bu günde, kamu kurumları ve birçok özel kuruluş faaliyetlerine ara verir.
Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geldiği için çalışanlar ve öğrenciler için 3 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı doğmuş durumda.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre resmi tatillerde eğitim-öğretime ara verilir. Buna göre:
İlkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs 2026 Cuma günü kapalı olacak.
Üniversitelerde de ders yapılmayacak.
Öğretmenler ve öğrenciler, hafta sonu ile birleşen 3 günlük tatilin tadını çıkaracak.
BANKALAR 1 MAYIS'TA AÇIK MI?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması, kamu kurumlarını, finans ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor.
Bankalar 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Bankalar resmi tatil statüsünde olduğu için şubelerden işlem yapılamayacak.
EFT işlemleri bir sonraki iş günü olan Pazartesi gününe sarkacak ancak FAST sistemi üzerinden 7/24 para transferi yapmaya devam edebilirsiniz.
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo şirketlerinin büyük çoğunluğu 1 Mayıs'ta çalışmayacak. Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi firmalar genellikle resmi tatillerde dağıtım ve alım yapmıyor. Bazı şubeler sınırlı personel bulundursa da, teslimatlar genellikle 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren teslim edilecek.
PTT VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
PTT şubeleri ve genel müdürlükleri 1 Mayıs'ta kapalıdır. Aynı şekilde Valilikler, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumları da 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek.