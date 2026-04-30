1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs banka çalışma saatleri
30.04.2026 15:22
NTV - Haber Merkezi
Nisan ayının son gününde milyonlarca vatandaşın ve ticari işletme sahibinin gözü 1 Mayıs banka çalışma saatlerine çevrildi. 2026 yılında cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takviminde yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum yarın kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs (yarın) bankalar açık mı, kapalı mı olacak?
1 Mayıs Emek ve Danışma Günü'nün bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, cuma günü EFT, havale gibi işlemler yapacak olan vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini sorgulama başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte 1 Mayıs 2026 bankaların çalışma saatleri.
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Türkiye’de 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 1 Mayıs resmi tatildir. Bu kapsamda; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi gibi tüm özel bankalar 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacak.
Bankalar, 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimiyle tatile girecek ve kapılarını tekrar 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı açacak.
BORSA İSTANBUL (BİST) 1 MAYIS'TA İŞLEM GÖRECEK Mİ?
Bankaların kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma günü, Borsa İstanbul da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Borsada 30 Nisan günü yapılan işlemlerin takası, tatil sonrası iş günlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını bu takvim doğrultusunda planlaması önem arz ediyor.