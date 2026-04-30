1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi olacak?
30.04.2026 10:16
NTV - Haber Merkezi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaş, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşların merakla beklediği haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı belli oldu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere, bazı şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. İşte 1 Mayıs 2026 tarihinde ücretsiz olacak tüm hatların listesi.
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 1 Mayıs Cuma'ya rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.
ÜCRETSİZ OLACAK RAYLI SİSTEM HATLARI
Marmaray (İstanbul)
Başkentray (Ankara)
İZBAN (İzmir)
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
İSTANBUL'DA METROBÜS, OTOBÜS VE METRO BEDAVA MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki toplu taşıma araçları da 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.
Metro, Metrobüs, İETT otobüsleri ve Şehir Hatları vapurları 1 Mayıs Cuma günü ücretsiz hizmet verecek.