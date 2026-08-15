1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek
15.08.2026 12:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan kesimde çalışmaların sürdüğünü; seyahat süresinin 35 dakikaya düşeceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu’nun Pazar - Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Ayder’e ulaşan güzergâhta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometrelik Pazar - Ardeşen Ayrım - Çamlıhemşin - Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.
“YOLUN KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ”
Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu’nun bölge turizmi açısından önemli bir güzergâh olduğunu belirten Uraloğlu, "Ayder Yaylamız her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem kış hem de yayla turizminin gelişmesiyle birlikte güzergâhtaki trafik yoğunluğu da arttı. Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak yolun kapasitesini artırıyor, vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, proje kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti.
7 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Pazartesi günü de Çamlıhemşin Tüneli, 135 metre uzunluğundaki Fırtına Deresi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Deresi-1 Köprüsü’nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tünelli Geçişi’ni hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk." açıklamasında bulundu.
Güzergahın kalan bölümlerindeki çalışmalara da değinen Uraloğlu, Hala Tüneli’nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Hala-2 Tüneli’nde ise kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, kemer betonu imalatlarının sürdüğünü kaydetti.
Bakan Uraloğlu, "Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
"SEYAHAT SÜRESİ 35 DAKİKAYA DÜŞECEK"
Yolun tamamlanmasıyla güzergâhın 1,5 kilometre kısalacağını vurgulayan Uraloğlu, "Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti; yolun tamamlanmasıyla Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgenin turizm merkezlerine erişimin daha konforlu hale geleceğini, bölgedeki ticaret ve turizm potansiyeline de katkı sağlanacağını kaydetti.