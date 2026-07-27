10 bin dolarlık teklifi geri çevirdi. 1934'te kuruldu, baba hatırasını satmadı

Bir zamanlar benzin ve gaz yağının teneke ve fıçılarla satıldığı istasyonda, bugün de ayakta duran 1958 ve 1974 model akaryakıt pompaları ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. İstasyonun sahibi aile, istasyonu gelecek kuşaklara aktarmak için özenle koruyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan 92 yıllık akaryakıt istasyonu geçmişin izlerini yaşatmayı sürdürüyor. Mehmet Celal Bilgiç tarafından 1934 yılında kurulan akaryakıt istasyonu, uzun yıllar ilçenin ulaşım hayatının önemli duraklarından biri oldu. İlçedeki ilk otomobillerden kamyonlara, resmi kurum araçlarından şehirlerarası yolcu taşıyan şoförlere kadar binlerce araç yıllarca yakıtını bu istasyondan aldı. Günümüzde ise tarihi pompaları, eski yakıt fıçıları ve döneme ait ekipmanlarıyla ilçenin nostalji noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.