10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı, okula gidecek öğrenciler, banka çalışanları ve müşterileri ve kamu kurumlarına gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ulusal tatil takvimi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 10 Kasım’ın çalışma takvimi belli oldu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi, bankalar, kargolar ve kamu kurumları açık mı?