10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi, bankalar, kargolar ve kamu kurumları açık mı?
01.11.2026 13:51
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü öncesinde, vatandaşlar 10 Kasım gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.
10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı, okula gidecek öğrenciler, banka çalışanları ve müşterileri ve kamu kurumlarına gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Ulusal tatil takvimi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 10 Kasım’ın çalışma takvimi belli oldu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi, bankalar, kargolar ve kamu kurumları açık mı?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü olan 10 Kasım, resmi tatiller listesinde yer almamaktadır.
10 Kasım, resmi veya dini bir bayram olmadığı için tam gün ya da yarım gün resmi tatil değildir.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bağlı kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetleri 10 Kasım'da sürmeye devam edecek.
Okullarda dersler normal saatinde başlayacak. Sabah saat 09.05'te tüm okullarda Ulu Önder Atatürk'ü anma törenleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni gerçekleştirildikten sonra normal ders programına geçilecek.
10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?
Resmi tatil statüsünde bulunmadığı için 10 Kasım'da tüm kurumlar hizmet vermeye devam edecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kamu ve özel bankalar ile Borsa İstanbul (BİST) tam gün açık olup normal mesai saatlerinde çalışacak.
10 KASIM'DA PTT, KARGOLAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
PTT şubeleri ile tüm özel kargo şirketleri (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat vb.) kargo alım ve dağıtım işlemlerini normal günlerdeki gibi sürdürecek.
Nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler, noterler, tapu müdürlükleri ve kaymakamlıklar standart mesai saatleri içinde açık olacak.