10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım'da bankalar ve devlet daireleri çalışıyor mu?
08.11.2026 11:37
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında saygı, minnet ve özlemle anılıyor. 10 Kasım Salı gününe ilişkin resmi tatil bilgisi de merak ediliyor.
10 Kasım Salı günü için resmi tatil araştırmaları öğrenciler, veliler ve kamu çalışanlarının gündeminde yer alıyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil kapsamına girip girmediğini merak eden vatandaşlar ve bankalara, kargolara veya noterlere giderek özel işlerini halledecek olan kişiler, resmi tatil araştırmalarına başladı.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun mevzuatına göre 10 Kasım resmi tatil veya yarım gün tatil olarak mevzuatta yer almıyor.
Buna göre; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Salı günü resmi tatil olmayacak.
10 Kasım bir ulusal bayram ya da resmi tatil günü kategorisinde yer almadığından, ülke genelinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşları için standart çalışma günü esas olacak.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul, liseler ile üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyeti kesintisiz olarak sürmeye devam edecek.
Tüm okullarda saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Saygı duruşu ve anma programının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek derslerine devam edecek.
10 KASIM'DA BANKALAR, KARGOLAR VE DEVLET DAİRELERİ AÇIK ?
10 Kasım Salı iş günü olduğu için tüm hizmet sektörleri tam kapasiteyle faaliyet gösterecek.
Özel ve devlet bankaları, devlet daireleri, Merkez Bankası ve Borsa İstanbul (BİST) çalışanları standart mesai saatlerinde çalışmalarına devam edecek.
PTT şubeleri ile Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo gibi tüm özel kargo firmaları paket alımı ve dağıtımlarını sürdürecek.