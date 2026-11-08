10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım'da bankalar ve devlet daireleri çalışıyor mu?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun mevzuatına göre 10 Kasım resmi tatil veya yarım gün tatil olarak mevzuatta yer almıyor.

Buna göre; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Salı günü resmi tatil olmayacak.

10 Kasım bir ulusal bayram ya da resmi tatil günü kategorisinde yer almadığından, ülke genelinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşları için standart çalışma günü esas olacak.