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10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler

21.07.2026 02:36

DHA

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Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü, yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camlarından içeri giren grup şoförü hastanelik etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler
DHA

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seferini gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergah üzerindeki grup arasında tartışma çıktı.

10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler 1
DHA

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler 2
DHA

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırgan grup olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler 4
DHA

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.