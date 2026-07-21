10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler
21.07.2026 02:36
Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü, yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camlarından içeri giren grup şoförü hastanelik etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seferini gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergah üzerindeki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırgan grup olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.