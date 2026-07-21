10 kişi belediye otobüsü şoförüne saldırdı. Camdan girip şoförü hastanelik ettiler

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü, yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camlarından içeri giren grup şoförü hastanelik etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.