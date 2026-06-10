10 kişinin öldüğü otobüs kazasında bilirkişi raporu: Bu viraja 95 kilometre hızla girmiş

Raporda yolun yedi metre genişliğinde, tek yönlü, asfalt, ıslak ve nemli olduğu, kaza sırasında havanın sisli/dumanlı, vaktin gündüz ve bölgenin yerleşim yeri olduğu kaydedildi.

Kaza tespit tutanağında olay yerindeki azami hız limitinin 50 kilometre olduğu, emniyet şeridi ve banket genişliğinin iki metre olduğu, yolun yatay güzergâhta tehlikeli virajlı bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca olay yerine 15 metre mesafede coğrafi bilgi levhası, 30 metre mesafede sağa tehlikeli viraj levhası, 60 metre mesafede azami hız levhasının bulunduğu ifade edildi.