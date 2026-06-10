10 kişinin öldüğü otobüs kazasında bilirkişi raporu: Bu viraja 95 kilometre hızla girmiş
10.06.2026 10:45
Antalya'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında bilirkişi sürücüyü kusurlu buldu.
Antalya'da 10 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin raporda, hız sınırının 50 kilometre olduğu virajda otobüsün 95 kilometre hızla gittiği belirtildi.
1 Şubat günü saat 10.25 sıralarında meydana gelen kazada bariyerlere çarparak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralanmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu'nun başlattığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, kazanın oluş şekli, takograf verileri, tutanaklar ve ilgili raporlar incelendi.
Hazırlanan raporda kazada yaşamını yitiren sürücü İzzet Karağaç'ın sevk ve idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün Aksu yönünden Döşemealtı yönüne seyir halindeyken Kuzey Çevre Yolu Antalya-Burdur karayolu kavşağına geldiği sırada yan yol katılımı yapacağı sağa doğru virajlı yol bölümünde sola doğru yönelerek bariyerlere çarpıp sürüklendiği, ardından yoldan çıkarak yol dışındaki toprak zemine sol yan kısmı üzerine devrildiği belirtildi.
"YOL ISLAK, HAVA SİSLİYDİ"
Raporda yolun yedi metre genişliğinde, tek yönlü, asfalt, ıslak ve nemli olduğu, kaza sırasında havanın sisli/dumanlı, vaktin gündüz ve bölgenin yerleşim yeri olduğu kaydedildi.
Kaza tespit tutanağında olay yerindeki azami hız limitinin 50 kilometre olduğu, emniyet şeridi ve banket genişliğinin iki metre olduğu, yolun yatay güzergâhta tehlikeli virajlı bulunduğu belirtildi.
Raporda ayrıca olay yerine 15 metre mesafede coğrafi bilgi levhası, 30 metre mesafede sağa tehlikeli viraj levhası, 60 metre mesafede azami hız levhasının bulunduğu ifade edildi.
KAZA ANINDA HIZI 95 KİLOMETREYDİ
Raporda, 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsüne ait 30 metre uzunluğunda fren izi bulunduğu, kaza sonrası alınan takograf hız grafiğinde ise sürücünün kaza anındaki hızının 95 kilometre/saat olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Kazada 44 metre hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı.
Raporda, Jandarma Genel Komutanlığı Derinlemesine Trafik Kazası Araştırma ve Canlandırma raporunda da sürücünün hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaması nedeniyle trafik kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği kaydedildi.
Raporda sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.