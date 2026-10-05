10 milyonluk lüks araçla kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu. "Horladım mı?"

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise, "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi.

Sonrasında gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna ise, "Vallahi uyumuşum" diye cevap veren sürücü sonrasında polislerle sohbet etmeye başladı.

Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi.