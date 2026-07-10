10 saniyede aynı anda geçiş. Türk Yıldızları'nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşunun görüntüleri
10.07.2026 10:24
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı selamlama uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın kokpit görüntüleri paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladığı anlar Türk Yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirmişti.
Türk Yıldızları'nın koordinasyonu ve zamanlaması dikkat çekmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da o anlara ilişkin kokpit görüntülerini yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla Trump'ın Beştepe'ye gelişindeki Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.
SANİYELER HESAPLANDI
Paylaşımda, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir." ifadelerine yer verildi.
İŞTE O ANLAR
Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Türk Yıldızları, Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtıp Türk Hava Kuvvetleri’nin disiplin ve etkinliğinin anlatılmasına katkıda bulunuyor.
Türk Hava Kuvvetleri'nde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçildi. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülüyor.
Nf-5 uçağının teknik özellikleri:
Uzunluk:47,2 feet
Genişlik:25,8 feet
Yükseklik:13,2 feet
Ağırlık:14689 lb
Takat:2x2925 lb
Takat:A/B 2x4300 lb
Yakıt:3964 lb
Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4
Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)
G Limitleri:7,33 / -3,0
Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second
Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.