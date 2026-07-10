10 saniyede aynı anda geçiş. Türk Yıldızları'nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşunun görüntüleri

Paylaşımda, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir." ifadelerine yer verildi.