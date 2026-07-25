"100 bin liraya cesedi yok et" iddiası | Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
25.07.2026 16:21
Son Güncelleme: 25.07.2026 16:24
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Cesedin yok edilmesi karşılığında 100 bin lira teklif ettiği iddiasını reddeden Sonel, birçok kritik soruya "Bilmiyorum.", "Hatırlamıyorum.", "İddialar doğru değil." yanıtını verdi.
SUÇLAMALAR NELER?
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusu tamamlanan gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı.
Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi, Gülistan Doku’nun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel’in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisini evden çıkardığını öne sürdü.
Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti.
100 BİN LİRA İDDİASI
Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi.
Güler, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü öne sürdü.
Handan Sonel ise bu iddiaya Turan Güler'i tanımadığını öne sürerek yanıt verdi.
GÜLİSTAN DOKU HAMİLE MİYDİ?
Handan Sonel, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı.
Şüpheli, eşinin kendisine, "Duyumla bir şey olmaz. Sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma" dediğini öne sürdü.
JANDARMADA BİLMİYORUM DEDİ, SAVCILIKTA KABUL ETTİ
Jandarmadaki ifadesinde Vali Sonel'in Gülistan'ın yedek sim kartını, eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiğini bilmediğini beyan eden Handan Sonel savcılıkta ifade değiştirdi.
Sonel, savcılıktaki ifadesinde eşinin telefonda bir kişiyle "SIM kart" hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti.
"ARABALAR TEMİZ ÇIKIYOR"
Handan Sonel’in iletişim trafiği de incelendi.
Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "Arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti.
Bu bilginin dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Sonel, bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti.
BAKAN GÜRLEK: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından soruşturmaya tutuklamaların ardından soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, "Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız." dedi.
Bakan Gürlek, bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, iş insanı O.Y, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Handan Sonel'in de tutuklanmasıyla soruşturmada bugüne kadar tutuklanan zanlı sayısı 15 oldu.
UMUT ALTAŞ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma sürecinde ABD'ye kaçtığı tespit edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD güvenlik makamları tarafından tutuklanan Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'le yakın arkadaş olması nedeniyle dosyada kritik bir konumda yer alıyor.
Ayrıca kendisi, Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini ileri sürüyor.
Altaş'ı ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ancak ismi kamuoyuna açıklanmayan bir ABD'li avukat, dikkati çeken bir ayrıntı aktarmıştı.
Bu kişi "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti." demişti.
BUGÜNE KADAR NELER OLDU?
Bilindiği üzere dosya, altı yıl rafta kaldıktan sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurularak Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.
Soruşturma kapsamında, 67’si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi.
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi.
Başsavcılık ve özel ekip tarafından görüntüler saniye saniye incelenerek Doku’nun akıbeti araştırıldı.
KAYIP DOSYASI CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ
Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında HTS ve PTS çalışmaları yürütüldü.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Umut Altaş'ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.