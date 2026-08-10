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100 bin TL maaş verecek. İlan üstüne ilan verdi, çalışan bulamadı

10.08.2026 14:14

İHA

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Artvin’in önemli turizm merkezlerinden Şavşat Karagöl’de tesis işletmeciliği yapan Atıf Çiçek, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle aşçı arayışına girdi. Çiçek, 100 bin TL maaş teklif ederek çeşitli platformlarda ilan vermesine rağmen çalışacak aşçı bulamadığını belirtti.

100 bin TL maaş verecek. İlan üstüne ilan verdi, çalışan bulamadı
NTV

Karagöl’de turizm sezonunun yoğun geçtiğini ve işletmelerde personel ihtiyacının arttığını ifade eden Çiçek, özellikle mutfakta görev yapacak deneyimli çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi.

100 bin TL maaş verecek. İlan üstüne ilan verdi, çalışan bulamadı 1
IHA

Verdiği ilanlardan beklediği sonucu alamadığını belirten Çiçek, yüksek maaş teklifinin de personel sorununu çözmeye yetmediğini dile getirdi.

100 bin TL maaş verecek. İlan üstüne ilan verdi, çalışan bulamadı 2
IHA

Yaşadığı durumu değerlendiren Atıf Çiçek, "Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var. 100 bin TL maaş vermemize rağmen aşçı bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

100 bin TL maaş verecek. İlan üstüne ilan verdi, çalışan bulamadı 3
IHA

Turizm sezonunun en hareketli dönemlerinden birinin yaşandığı Şavşat Karagöl’de ortaya çıkan bu durum, özellikle turizm ve hizmet sektöründe yaşanan nitelikli personel sıkıntısını bir kez daha gündeme taşıdı.