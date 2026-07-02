100 milyon lira dolandırıp tatlı ikram ettiler: "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın"

Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı.

Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı.

Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı yedi gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.

Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.