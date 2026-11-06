102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Seçil Erzan için 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
06.11.2026 14:02
Yüksek karlı fon davasında 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan yeniden yargılanıyor. Erzan hakkında 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Aralarında Fatih Terim ve tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu ünlü isimleri hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeniden yargılanıyor.
Erzan, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Erzan SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.
İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU
Savcı, Erzan hakkında mütalaasını açıkladı.
Mütalaada Erzan’ın 3 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaada 5 diğer sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi.
Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.
İSTİNAF BOZMA KARARI VERMİŞTİ
102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan hakkında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.
Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını kaydetmişti. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığını belirtmişti.
Dosya yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
DAVA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.
2 yıl süren yargılama sonunda Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezası ve 767 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Seçil Erzan 41 kişiye yönelik eylemi nedeniyle ceza verildi. En çok Arda Turan'ı dolandırdığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay ceza aldı. Emre Belözoğlu için 6 yıl 3 ay, Muslera için 3 yıl 7 aylık bir ceza aldı.
Erzan'ın, Fatih Terim'e yönelik dolandırıcılık eylemi nedeniyle aldığı 10 aylık ceza ise ertelendi.
Seçil Erzan’la birlikte yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı bir önceki duruşmada beraat talep etmişti. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu beraat etti.
Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.