102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Seçil Erzan için 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.

2 yıl süren yargılama sonunda Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezası ve 767 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Seçil Erzan 41 kişiye yönelik eylemi nedeniyle ceza verildi. En çok Arda Turan'ı dolandırdığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay ceza aldı. Emre Belözoğlu için 6 yıl 3 ay, Muslera için 3 yıl 7 aylık bir ceza aldı.

Erzan'ın, Fatih Terim'e yönelik dolandırıcılık eylemi nedeniyle aldığı 10 aylık ceza ise ertelendi.

Seçil Erzan’la birlikte yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı bir önceki duruşmada beraat talep etmişti. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu beraat etti.

Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.