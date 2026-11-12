11 kişi can vermişti. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada istenen ceza belli oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında 2 sanık ve 2 müşteki avukatı hazır bulundu, mazeret dilekçesi sunan diğer taraf avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık TIR şoförü O.K.'nin avukatı, mahkeme heyetine, müvekkilinin mesleğinden dolayı yurt dışına çıkması gerektiğini, bundan dolayı hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.