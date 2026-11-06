11 saat süren estetik ameliyat sonrası ölüm: Doktor eşten "kan sulandırıcı" iddiası
06.11.2026 16:12
İzmir'de özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı olan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, operasyondan bir gün sonra yaşamını yitirdi.
İzmir'de estetik ameliyatı geçiren doktor, operasyondan bir gün sonra yaşamını yitirdi.
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, önceki gün Konak ilçesindeki bir özel hastanede yüz gerdirme estetiği yaptırdı.
Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında iddiaya göre 11 saat süren ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen Uzm. Dr. Yılmaz, yaşamını yitirdi.
"AYAĞA KALKINCA BİLİNCİ KAYBOLDU"
Uzm. Dr. Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Ameliyattan sonra servise çıkarıldı. Ayağa kaldırdığımızda bilinci kayboldu, solunum ve nabzı durdu. Uzun süre müdahale edildi. Üzgünüz yaşamını yitirdi" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"KAN SULANDIRICI" İDDİASI
Yılmaz için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur Yılmaz, Bartu Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Emine Yılmaz'ın cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eşinin ölümünde ihmal olduğunu söyleyen Dr. Turgut Yılmaz, şunları kaydetti:
“- Şöyle bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü. Böyle uzun süreli ameliyatlarda 'Kleksan' dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cerrah olmasam da bu sürecin toplardamar pıhtılaşmasına sebep olduğu kanaatindeyim. Çok üzüntülüyüm. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum.”