12 şehirde sarı kodlu alarm. Meteoroloji ve valilik sel uyarısı yaptı

Başkentte beklenen sağanak nedeniyle bir uyarı da Ankara Valiliği yaptı.

Ankara'da beklenen yağışın sabah saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağına işaret eden valilik, "Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı.