12 şehirde sarı kodlu alarm. Meteoroloji ve valilik sel uyarısı yaptı
16.09.2026 15:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yarın aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Eylül ayının ikinci yarısına geçilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derece düştü.
İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde serin hava ile sağanak yağmur etkili oluyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış etkisini artıracak.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YARIN DA DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul'da kuzeyli yönlerden esen rüzgar, hava sıcaklığını daha düşük hissettirecek.
Megakentte bugün aralıklarla etkili olan sağanak yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.
ANKARA DAHİL 12 ŞEHİRDE SARI KODLU ALARM
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen sağanak yağış nedeniyle 12 şehire sarı kodlu uyarı yapıldı.
Başkent Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırkkale'de etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Sabah saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
ANKARA'DA BİR UYARI DA VALİLİKTEN
Başkentte beklenen sağanak nedeniyle bir uyarı da Ankara Valiliği yaptı.
Ankara'da beklenen yağışın sabah saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağına işaret eden valilik, "Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı.
YARIN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın hava sıcaklığı en yüksek 26 derece olacak.
Hava sıcaklığı Ankara'da 23, İzmir'de 30, Antalya'da ise 27 olarak tahmin edildi.
Adana 33, Diyarbakır 35, Erzurum 26, Trabzon 24 derece olacak.