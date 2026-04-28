12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? Gözler yeni yargı paketine çevrildi

Kamuoyunda en çok merak edilen "Genel af çıkacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı’ndan net bir yanıt geldi. Bakan Gürlek, son açıklamasında, 12. Yargı Paketi içerisinde genel af veya kapsamlı bir infaz düzenlemesinin yer almadığını kesin bir dille ifade etti.

Bakan Gürlek, "12. Yargı Paketi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunduk. Oradan geçtikten sonra da Adalet Komisyonu... İnşallah o sırada da kamuoyuna bilgilendirme yapacağız." dedi.

Paket, daha çok yargı sisteminin işleyişini hızlandırmaya ve teknik aksaklıkları gidermeye odaklanıyor.