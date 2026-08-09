14 yaşında asgari ücretin 3 katını kazanıyor. 6 saatte günlük kazancı 3 bin lirayı buluyor

Ailesi, çevresi ve yoldan geçen vatandaşlardan büyük destek görmesinin yanı sıra, kendisi gibi gençlerin evde telefon ve tablet başında vakit geçirmek yerine dışarıya çıkıp bir işle meşgul olmasının daha faydalı olacağını ifade eden Koç, "Ben iki sene önce satmaya başladığımda ailem ve arkadaşlarım gurur duydular. Tanımadığım insanlar da destek oluyorlar. Gelen insanların çoğu sohbet ediyor. Arabayla yanaşanlar ya da parka gelenler, yürüyenler, motosikletli kuryeler, minibüsler gelip alıyorlar. Sohbet ediyorlar. Kendi küçüklüklerini hatırlıyorlar. ‘Biz hep ışıklarda su ve tatlı satardık, siz de çok güzel bir şey yapmışsınız, ticarete atılmışsınız helal olsun' diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bunları dediklerinde. Ben şimdi 9. sınıfa geçtim. İnşallah okulu bitirdikten sonra yine ticaretten devam etmek istiyorum. Okulu bitirdikten sonra limonata kafesi açma planım var. Tutarsa açarım. Akranlarım evde tablet ve telefon ile oynamayı bırakıp, sağda solda kötü örnek olacaklarına bizim gibi ticarete atılsınlar" diye konuştu.